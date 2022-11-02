Российский экспорт руд и железного концентрата в ЕС, январь-август 2022

По данным Евростата, российский экспорт руд и железного концентрата в Евросоюз в январе-августе 2022 года составил 2,22 млн тонн, что на 15,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда РФ отгрузила в страны ЕС 6,87 млн тонн этого сырья. В денежном выражении экспорт руд и железного концентрата из РФ в ЕС за отчетный период составил 339,7, тогда как за первые 8 месяцев прошлого года ЕС заплатил России 1,21 млрд евро (-357,8%).

Самые большие объемы руд и железного концентрата за январь-август этого года в Евросоюз Россия отгрузила в январе – 619,2 тыс. тонн (-15,3% относительно января 2021 года) и в феврале – 630,2 тыс. тонн (+2,4%). Самые маленькие поставки зафиксированы в июне – 101,4 тыс. тонн и в августе – 89 тыс. тонн. Это почти в 10 раз меньше, чем за аналогичные месяцы 2021 года, когда Евросоюз импортировал 990,3 тыс. тонн и 992,3 тонн соответственно.

Основной объем руд и железного концентрата из РФ в ЕС в январе-августе этого года был отправлен морем – 1,16 млн тонн, что составило 52% от суммарного грузопотока. За первые 8 месяцев прошлого года из РФ в ЕС морем было перевезено 3,97 млн тонн. По железной дороге в январе-августе было перевезено 976,3 тыс. тонн – 44% от суммарного грузопотока. За аналогичный период 2021 года по жд было отправлено 2,89 млн тонн (-296%).

Основными потребителями российских руд и железного концентрата в Евросоюзе в январе-августе этого года были Нидерланды, Словакия и Германия.

Нидерланды импортировала из РФ 772,6 тыс. тонн на сумму 137,3 млн евро, тогда как годом ранее – 1 млн тонн (-31%) на 172,9 млн евро (-20,6%). Больше всего руд и железного концентрата из РФ в Нидерланды поступило в феврале – 144,3 тыс. тонн (+2%) и в мае – 210 тыс. тонн (-47,3%). Самые маленькие поставки зафиксированы в июне – 63,8 тыс. тонн (-348%) и в августе – 66,9 тыс. тонн (-6%) В январе этого года поставок руд и железного концентрата из РФ в Нидерланды не было.

В Словакию за первые 8 месяцев 2022 года из России было отгружено 493,7 тыс. тонн руд и железного концентрата, тогда как за аналогичный период прошлого года – 1,67 млн тонн (-339%). В денежном эквиваленте российский экспорт этого сырья в Словакию составил 65.5 млн евро, тогда как годом ранее – 266,9 млн евро (-407%). Самые крупные объемы руд и железного концентрата из РФ в эту страну были завезены в январе – 218,3 тыс. тонн (+23,5%) и феврале – 190,6 тыс. тонн (+16%). Меньше всего Словакия закупила в России в марте – 6,4 тыс. тонн, в 40 раз меньше, чем в марте 201 года, когда РФ отправила в эту страну 259,9 тыс. тонн.

Германия за первые 8 месяцев этого года импортировала из России 250,1 тыс. тонн руд и железного концентрата, тогда как годом ранее 1,39 млн тонн (-556%). В денежном выражении российский экспорт этого сырья и продукта в Германию составил 34,6 млн евро (-725%). В январе Германия получила 125,9 тыс. тонн руд и железного концентрата, тогда как в январе 2021 года – 184,2 тыс. тонн (-31,6%). В феврале РФ отгрузила в эту страну 90,3 тыс. тонн (-73,2%), в марте – 33,9 тыс. тонн (-62%). С апреля по август поставок руд и железного концентрата из РФ в Германию не было.