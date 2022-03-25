Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в феврале 2022 года: снизилась перевалка руды

В феврале 2022 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился относительно показателя февраля 2021 года на 0,7%.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, положительная динамика наблюдается в транзите (+2,8%) и импорте (+14,7%), отрицательная – в экспорте (-0,6%) и каботаже (-0,9%).

В феврале этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 32,5%.

В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В феврале 2022 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 32,3% и 23,9% от общего объема перевалки соответственно. Третьим по объемам грузом были уголь и кокс – 14%. На зерно приходилось 11,5%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте лесных грузов, перевалка которых выросла в 2,7 раза. Прочих насыпных грузов было обработано в 2,3 раза больше, чем в феврале 2021 года, оборот накатных грузов (ро-ро) вырос в 2 раза.

Наибольшее снижение объемов произошло в перевалке металлолома (-85,6%), руды (-62,1%) и зерна (-37%).

В феврале 2022 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 57%, доли портов Тамань и Туапсе были 17% и 9,1% соответственно.

Более подробная статистика грузооборота портов Азово-Черноморского и других бассейнов доступна по подписке.