Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2022

На 11 неделе года ставки на основных исследуемых трейдах продолжили снижаться. Рост наблюдался на внутриазиатском трейде. Также увеличение ставок произошло в направлении портов восточного побережья США.

Ставки на перевозки контейнеров из Китая на порты Северной Европы опустились на прошлой неделе на 1,9%. На средиземноморском трейде снижение составило 0,5%. Ставки на порты западного побережья США уменьшились на 3,8%, в то же время ставки на порты восточного побережья увеличились – на 2,1%.

Ставки на Австралию/ Новую Зеландию и Южную Америку сократились на 2,5% и 2,4% соответственно. Ставки из Китая на Персидский также в минусе — на 4,9%.

На внутриазиатском трейде произошло увеличение на перевозках из Китая на порты Японии (плюс 0,5%) и на Южную Корею (плюс 5,5%).

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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