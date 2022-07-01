Грузы РЖД, 1 полугодие 2022: снижение почти по всем грузам

По итогам 6 месяцев 2022 года погрузка на сети РЖД составила 614,9 млн тонн – на 2,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Практически по всем грузам РЖД отмечена отрицательная динамика.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля составила 176,2 млн тонн – на 5% меньше, чем за 6 месяцев прошлого года. В то же время погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – была на 0,4% больше, чем за первое полугодие 2021 года, и составила 107 млн тонн. Погрузка железной и марганцевой руды за отчетный период текущего года была на 1,9%, чем за январь-июнь 2021 года до 58,3 млн тонн.

Снизились объемы погрузки химических и минеральных удобрений на 6,1% до 30,6 млн тонн, лесных грузов – на 17,8% до 17,8 млн тонн, соды и химикатов – на 1,3% до 12 млн тонн, цемента – на 3% до 11,8 млн тонн, цветной руды и серного сырья — на 6,7% до 9,2 млн тонн, лома черных металлов – на 18,2% до 6,5 млн тонн и кокса – на 9,1% до 5,2 млн тонн. Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 3,3% меньше (до 16,4 млн тонн), чем годом ранее. Погрузка зерна за первое полугодие этого года сократилась на 14,1% и составила 10,5 млн тонн.

Положительная динамика отмечена в погрузке строительных грузов (плюс 1,3%, до 62,5 млн тонн) и черных металлов (плюс 1,2%, до 34,8 млн тонн).

Погрузка на сети РЖД за июнь 2022 года составила 100 млн тонн. Это на 6,5% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года.

Грузооборот за 6 месяцев 2022 года составил 1319,1 млрд тарифных т/км (плюс 1,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии достиг 1653,8 млрд т/км (плюс 0,6%).

В июне грузооборот сети РЖД снизился на 2,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 209 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц сократился на 2,5%, до 262,5 млрд т/км.

Фото: РЖД