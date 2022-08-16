Экспорт леса в январе-июле 2022

По данным Рослесинфорга, в январе-июле 2022 года экспорт российских пиломатериалов, которые вместе с другой лесопромышленной продукцией с 10 июля оказались под санкциями ЕС, сократился на 3,6% (против ожидаемых 10%) и составил 15,4 млн кубометров.

Наибольший спад произошел в экспортных отгрузках в Гонконг, Болгарию, Великобританию, Ирландию, Финляндию, Австрию и Нидерланды. Увеличили объем ввоза российских пиломатериалов Сингапур, Китай, Япония, Узбекистан, Таджикистан, Иордания, Казахстан, Ирак, Турцию и ОАЭ.

По словам директора Рослесинфорга Павела Чащина, снижение незначительное. «В целом, динамика находится в пределах нормы, мы наблюдаем возвращение к стандартным показателям на фоне резкого скачка экспортных отгрузок прошлого года. С высокой долей вероятности можно предположить, что феномен параллельного импорта российского кедра, берёзовой фанеры, ДСП и другой продукции ЛПК через Китай в Европу за оставшееся до конца года время позволит вновь нарастить отгрузки пиломатериалов», – сказал он.

В то же время экспорт круглого леса упал более чем в два раза – с 7,8 млн кубометров до 3,9 млн. Это, поясняют в Рослесинфорге, связано с введенным с начала года фактическим запретом на вывоз необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород.

По итогам января-июля заготовка древесины в России снизилась на 4,5%. Среди возможных причин снижения в Рослесинфорге называют сокращение объема добычи иностранными компаниями в связи с уходом с российского рынка и сезонный спад заготовки леса в Сибири.

Фото с сайта БайкалТрансАльянс