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Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2022 года вырос на 47,3%
01.03.2022

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2022 года вырос на 47,3%

    • В январе 2022 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 47,3% относительно показателя января 2021 года.

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, положительная динамика наблюдается по всем направлениям. Каботаж вырос на 16%, экспорт – на 51%. В импорте было перевалено на 80,9% больше, чем годом ранее. Транзита в январе 2022 года не было.

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в январе 2022 года соответствовала 40,6%.

    Груженых контейнеров было обработано на 52,9% больше, чем в январе 2021 года. Из общего объема груженых 5,2% приходилось на рефконтейнеры, 94,8% – на сухие. 60,8% груженых контейнеров прошло в импорте, 19,9% – в экспорте и 19,4% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров выросла на 32,4%.

    В январе 2022 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 56,4%, Восточный обработал 28,6%, на Корсаков приходилось 4,7%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов Дальневосточного и других бассейнов доступна по подписке.


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