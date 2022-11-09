Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Оборот мировых контейнерных линий, 9 месяцев 2022
09.11.2022

Оборот мировых контейнерных линий, 9 месяцев 2022


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.03.2022
    Контейнерооборот Гонконга, 2 месяца 2022
    По итогам первых двух месяцев 2022 года контейнерооборот порта Гонконг составил 2,34 млн TEU. […]
    2022ГонконгКонтейнерооборот
    0
    07.06.2022
    Железнодорожные контейнеры, 5 месяцев 2022: перевозка зерна выросла почти на четверть
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам 5 месяцев 2022 года составили […]
    2022КонтейнерыРЖД
    0
    11.07.2022
    Рост выручки при падении объемов
    Операционные и финансовые показатели OOCL, H1 2022
    2022OOCLКонтейнерооборотФинансы
    0
    22.08.2022
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2022
    В июле 2022 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна упал относительно показателя июля прошлого года […]
    Только для подписчиков
    2022Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    04.10.2022
    Экспорт зерновых из глубоководных российских портов Черного моря, сентябрь 2022
    По данным портала PortBureau.ru, в сентябре 2022 года российские глубоководные порты Черного моря перевалили […]
    Только для подписчиков
    2022Зернозерновые терминалыЧерное море
    0
    21.02.2022
    Грузооборот Балтийского бассейна в январе 2022 года: снизилась перевалка угля и кокса
    В январе 2022 года грузооборот портов Балтийского бассейна вырос на 5% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.
    2022Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.11.2022 Контейнерооборот Ирана, итоги 9 месяцев 2022
    08.11.2022 Безработные контейнеровозы на 24 октября 2022 года
    07.11.2022 Новый сервис новой линии
    07.11.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 44, 2022
    07.11.2022 Maersk намерен производить «зеленое» топливо
    02.11.2022 Новый deep sea сервис Россия – Китай через Суэцкий канал
    Госрегулирование Показать всё
    03.11.2022 На МТК «Север – Юг» упростят таможенные процедуры
    01.11.2022 Министр транспорта рассказал о развитии транспортно-логистических коридоров
    31.10.2022 МТК «Север – Юг» как альтернатива Суэцу
    21.10.2022 Ратифицировано Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин
    21.10.2022 О поручениях В.Путина по итогам Восточного экономического форума
    19.10.2022 Три триллиона на три года
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти