Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, 9 месяцев 2022
25.10.2022

Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, 9 месяцев 2022


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.03.2022
    Грузооборот российских портов в феврале 2022 года в деталях
    Грузооборот всех морских портов России в феврале 2022 года увеличился на 3,8% относительно аналогичного месяца 2021 года и составил 67,3 млн тонн
    2022ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    08.06.2022
    Товарооборот Россия – Финляндия в апреле 2022
    По предварительным данным финской таможни, в апреле 2022 года экспорт товаров из Финляндии в […]
    Только для подписчиков
    2022РоссияТоварооборотФинляндия
    0
    27.06.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 26 неделя 2022
    Цена на IFO 380 снизилась во всех исследуемых портах
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровкаЦены
    0
    21.02.2022
    Грузооборот Балтийского бассейна в январе 2022 года в деталях
    В январе 2022 года грузооборот портов Балтийского бассейна вырос на 5% относительно показателя аналогичного месяца 2021 года и составил 22,1 млн тонн.
    Только для подписчиков
    2022Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    20.09.2022
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в августе 2022
    В августе 2022 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна упал относительно показателя августа прошлого года […]
    Только для подписчиков
    2022Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    04.04.2022
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2022
    Ставки на большинстве исследуемых трейдов опустились
    2022Фрахтовые ставки
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.10.2022 «Рускон» расширяет сервис на Средиземноморский регион
    25.10.2022 Arkas Line возобновляет сезонный рефсервис
    25.10.2022 DPW вырос на 2% в январе-сентябре 2022
    25.10.2022 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, 9 месяцев 2022
    24.10.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 42, 2022
    21.10.2022 Роттердам снизил контейнерооборот
    Госрегулирование Показать всё
    21.10.2022 Ратифицировано Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин
    21.10.2022 О поручениях В.Путина по итогам Восточного экономического форума
    19.10.2022 Три триллиона на три года
    14.10.2022 К 2030 году Россия поставит 100 млрд куб. м газа в восточном направлении
    13.10.2022 Суд постановил национализировать Мурманский морской рыбный порт
    12.10.2022 Правительство дало добро на досрочный выкуп судов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти