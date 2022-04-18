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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2022
18.04.2022

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2022


    • На прошедшей неделе ставки на трейде Азия – Европа продолжали снижаться. На американском и средиземноморском трейдах ставки, напротив, пошли вверх.

    На 15 неделе года ставки из Китая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по сравнению с позапрошлой неделей на 0,7%, ставки на порты Средиземноморья, наоборот, поднялись – на 1,3%.

    Ставки на порты западного побережья США увеличились на 2,9%, ставки на порты восточного побережья выросли на 1,5%.

    Ставки из Китая на Персидский залив упали на прошлой неделе на 2,6%. Ставки на Австралию и Новую Зеландию опустились на 2,1%. Ставки на Южную Америку также показали снижение – минус 0,7%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии выросли на 1,2%, ставки на Южную Корею – на 1,8%.

    China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


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