Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2022 года в деталях
04.07.2022

Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2022


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.06.2022
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 24, 2022
    На 24 неделе ставки фрахта в Азово-Черноморском вновь показали рост. Так, ставка на перевозку […]
    Только для подписчиков
    2022Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    17.03.2022
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 11, 2022
    На 11 неделе на фрахтовом рынке Азово-Черноморского региона отмечается резкое повышение уровня ставок. Так, […]
    Только для подписчиков
    2022Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    30.06.2022
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 26, 2022
    На 26 неделе в Азово-Черноморском регионе наблюдается снижение ставок фрахта. Так, ставка на перевозку […]
    Только для подписчиков
    2022Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    29.04.2022
    Контейнерооборот Ирана, итоги 3 месяцев 2022
    Плюс 4,2%
    Только для подписчиков
    2022ИранКонтейнерооборот
    0
    27.04.2022
    Транзитная навигация на Волго-Балте открыта
    В Шекснинском районе гидросооружений и судоходства, самом южном участке водных путей ФБУ «Администрация «Волго-Балт», […]
    2022Волго-БалтНавигация
    0
    01.06.2022
    Грузы РЖД, 5 месяцев 2022: погрузка снизилась на 2,1%
    Погрузка на сети РЖД за январь-май 2022 года составила 514,9 млн тонн. Это на […]
    2022ПогрузкаРЖД
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.07.2022 Мультимодальный сервис на Индию через Новороссийск
    04.07.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2022
    04.07.2022 24-тысячник «Ever Art» проходит по Суэцкому каналу
    04.07.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2022
    01.07.2022 CMA CGM поддался просьбе правительства Франции
    01.07.2022 Соответствие линий расписанию колеблется в небольшом диапазоне
    Госрегулирование Показать всё
    04.07.2022 О дополнительных решениях по экспортным пошлинам на продукцию АПК
    04.07.2022 Временно ограничен вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы
    01.07.2022 В.Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин Энерджи» в собственность государству
    30.06.2022 Правительство дополнило перечень товаров для первоочередного таможенного контроля
    30.06.2022 Изменения в Обязательных постановлениях в портах Белого моря
    30.06.2022 Россия расширяет портовую инфраструктуру на Каспии
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти