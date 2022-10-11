Первое в мире грузовое судно с Wind Challenger сдано в эксплуатацию

7 октября 2022 года было сдано в эксплуатацию и начало работу судно для перевозки угля, оснащенное системой Wind Challenger – системой жестких парусов, которая преобразует энергию ветра в движущую силу, сообщает в MOL.

По завершении строительства на верфи Oshima Shipbuilding Co., Ltd. состоялась церемония наречения и передачи судна заказчику.

Балкер, получивший имя «Shofu Maru», является первым в мире судном, оснащенным Wind Challenger. Он будет задействован в основном на транспортировке угля из Австралии, Индонезии и Северной Америки в интересах Tohoku Electric Power Co.

Ожидается, что использование технологии Wind Challenger позволит снизить выбросы парниковых газов по сравнению с конвенциональными судами примерно на 5% на направлении Япония – Австралия и примерно на 8% на направлении Япония – западное побережье Северной Америки.

Видео: MOL