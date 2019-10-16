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Жесткий парус на балкере установит MOL
16.10.2019

Жесткий парус на балкере установит MOL


    • MOL объявил о намерении оборудовать системой Wind Challenger один из своих балкеров, который будет задействован в интересах японской энергетической компании Tohoku Electric Power.

    Wind Challenger – это система жестких парусов, которая преобразует энергию ветра в движущую силу. Технология разработана MOL в сотрудничестве с Oshima Shipbuilding. Работать над Wind Challenger начали еще в 2009 году, и на днях этот проект MOL получил одобрение в принципе от японского классификационного общества Nippon Kaiji Kyokai.

    В MOL отмечают, что внедрение проекта Wind Challenger позволит уменьшить объем выбросов на трейде Япония – Австралия на 5%, а на трейде Япония – Западное побережье Северной Америки – на 8%.


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