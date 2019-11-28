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С “K” Line не забалуешь
28.11.2019

С “K” Line не забалуешь


    • “K” Line внедряет дистанционную технологию по проверке экипажа на алкоголь с помощью смартфона. Алкотестер подключается к смартфону, запускается специальное приложение. Тестируемый дует в алкотестер, а затем его фотография и результаты теста автоматически загружаются в облако и по спутниковой связи передаются на берег. Данные сохраняются на сервере. В случае обнаружения алкоголя на электронную почту поступает сообщение. Таким образом, на борту судна происходит проверка на употребление алкоголя в режиме реального времени.

    Как сообщили в “K” Line, установка таких алкотестеров планируется на всех судах компании в течение первого половины 2020 года.


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