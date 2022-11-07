Парус для «Пеликана»

Началась установка парусной системы Wing Sail Mobility (WISAMO) на контейнеровоз «MN Pélican» 1999 года постройки, принадлежащий Compagnie Maritime Nantaise, сообщает Offshore Energy. Работы проходят в Эль-Астильеро в Испании, где в настоящее время находится судно.

Это первое торговое судно, на которое будет установлена система, разработанная компанией Michelin. Площадь поверхности паруса составляет 100 кв. м, он автоматический, надувной, выдвижной – при необходимости парус можно убираться, чтобы судно могло пройти под мостами и зайти в порт.

Установить систему можно как на новое судно в процессе строительства, так и дооборудовать ею существующие суда. Парус может быть установлен на суда типа ро-ро, балкеры, газовозы и танкеры, а также на прогулочные теплоходы.

Разработчик рассчитывает, что использование парусной системы позволит сократиться атмосферные выбросы с судна на 20%.

Как сообщает издание со ссылкой на данные International Winship Association (IWSA), на сегодня в мире существует 21 коммерческое судно, на которые установлена та или иная парусная система. Ожидается, что до конца этого года таких судов будет уже 25, а их суммарный дедвейт составит 1,2 млн тонн.

Фото, видео: Michelin