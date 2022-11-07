Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Парус для «Пеликана»
07.11.2022

Парус для «Пеликана»


    • Началась установка парусной системы Wing Sail Mobility (WISAMO) на контейнеровоз «MN Pélican» 1999 года постройки, принадлежащий Compagnie Maritime Nantaise, сообщает Offshore Energy. Работы проходят в Эль-Астильеро в Испании, где в настоящее время находится судно.

    Это первое торговое судно, на которое будет установлена система, разработанная компанией Michelin. Площадь поверхности паруса составляет 100 кв. м, он автоматический, надувной, выдвижной – при необходимости парус можно убираться, чтобы судно могло пройти под мостами и зайти в порт.

    Установить систему можно как на новое судно в процессе строительства, так и дооборудовать ею существующие суда. Парус может быть установлен на суда типа ро-ро, балкеры, газовозы и танкеры, а также на прогулочные теплоходы.

    Разработчик рассчитывает, что использование парусной системы позволит сократиться атмосферные выбросы с судна на 20%.

    Как сообщает издание со ссылкой на данные International Winship Association (IWSA), на сегодня в мире существует 21 коммерческое судно, на которые установлена та или иная парусная система. Ожидается, что до конца этого года таких судов будет уже 25, а их суммарный дедвейт составит 1,2 млн тонн.

    Фото, видео: Michelin


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    31.10.2022
    MOL с партнером будет строить плавучие опреснительные установки
    Японская Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и норвежская EnviroNor AS подписали меморандум о взаимопонимании в […]
    MOLИнновацииОпреснительная установка
    0
    11.01.2022
    Проект судна «река-море» с парусной установкой
    Голландская компания Conoship International Projects представила проект нового судна типа «река-море» для генгруза с […]
    ИнновациипарусаСудносудно "река-море"
    0
    23.08.2022
    Как сделать автомобилевоз из балкера
    COSCO разработал складную стойку для транспортировки легковых автомобилей на судах, для этого не предназначенных. […]
    COSCOАвтомобилевозИнновацииПерепрофилирование
    0
    19.07.2022
    «Ростех» будет производить логистических роботов
    Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» запустит серийное производство линейки российских транспортно-логистических роботов грузоподъемностью до 20 […]
    ЛогистикароботыРостехСкладская логистика
    0
    02.06.2022
    Первые «умные» китайские суда на СПГ для обслуживания буровых
    28 мая первая в Китае партия «умных» судов для обслуживания буровых платформ, работающих на […]
    ВидеоКитайСудноТехнологии
    0
    23.08.2022
    Одобрен проект крупнотоннажного газовоза для перевозки СО2
    Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) получил одобрение в принципе от классификационного общества Nippon Kaiji […]
    CO2ГазовозИнновацииПроект
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.11.2022 Новый сервис новой линии
    07.11.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 44, 2022
    07.11.2022 Maersk намерен производить «зеленое» топливо
    02.11.2022 Новый deep sea сервис Россия – Китай через Суэцкий канал
    02.11.2022 Maersk удвоил прибыль за 9 месяцев 2022 года
    02.11.2022 Открыто движение поездов к ТЛЦ «Уральский» в Екатеринбурге
    Госрегулирование Показать всё
    03.11.2022 На МТК «Север – Юг» упростят таможенные процедуры
    01.11.2022 Министр транспорта рассказал о развитии транспортно-логистических коридоров
    31.10.2022 МТК «Север – Юг» как альтернатива Суэцу
    21.10.2022 Ратифицировано Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин
    21.10.2022 О поручениях В.Путина по итогам Восточного экономического форума
    19.10.2022 Три триллиона на три года
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти