Электрическая зарядная станция и водородная заправка в Гетеборге

В порту Гетеборг открылась первая в Скандинавии зарядная станция для грузовых электромобилей. На начальном этапе там будет шесть зарядных стоек с мощностью до 360 кВт, суммарная мощность станции – 6 мВт. Станция также располагает стоянкой на 40 мест с видеонаблюдением, для водителей предусмотрены кафе, души и туалеты.

В течение года на станции станет доступна заправка автомобилей водородным топливом, который в Администрации порта охарактеризовали как «реальное топливо будущего». Ежедневного, при развитии на полную мощность, там смогут заправляться порядка 15 грузовиков (это 720 кг топлива).

Каждый год через Гетеборг проходит более миллиона единиц автотранспорта, которые доставляют либо вывозят грузы из порта. Администрация порта совместно с автопроизводителями Volvo Group и Scania и паромным оператором Stena Line провели исследование, которое показало, что значительная часть грузовых автомобилей могут быть переведены на альтернативное топливо.

«Серийное производство грузовых электромобилей уже началось, и заказчиками выступают компании, у которых через порт идут большие объемы. До конца года электрические грузовики станут обычным явлением в порте», – сказал CEO Администрации порта Гетеборг Эльмир Дзанич.

Фото: Администрация порта Гетеборг