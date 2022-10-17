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Гетеборг и Роттердам создают «зеленый коридор»
17.10.2022

Гетеборг и Роттердам создают «зеленый коридор»

    • Порт Гетеборг и порт Роттердам подписали меморандум о взаимопонимании по созданию «зеленого коридора» между двумя портами. Как сообщили SeaNews в Администрации порта Гетеборг, документ был подписан в присутствии правящих монархов обеих стран – короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии и короля Нидерландов Виллема-Александера и королевы Максимы.

    В рамках меморандума стороны намерены сформировать базу для сотрудничества по стимулированию использования новых альтернативных видов топлива, необходимых для достижения полной декарбонизации морских перевозок.

    Стороны также намерены включить «зеленый коридор» между Гетеборгом и Роттердамом в сеть deep sea коридоров, в том числе в Европейскую сеть зеленых коридоров, о создании которой объявил в марте этого года Центр по морским перевозкам с нулевым углеродным следом имени Маерска МакКинни-Моллера (Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero-Carbon Shipping).

    Напомним, недавно Администрация порта Роттердам подписала меморандум о взаимопонимании по созданию «зеленого и цифрового коридора» для морских перевозок с низкими и нулевыми выбросами углекислого газа с Морской и портовой администрацией Сингапура. 

    Фото: Администрация порта Гетеборг


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