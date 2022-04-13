Посьет в полном объеме запустил стационарную систему пылеподавления

АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион Группы «Мечел» под управлением ООО «УК Мечел-Транс») ввело в эксплуатацию третью, финальную очередь специализированного оборудования пылеподавления на открытых складских площадках, сообщили SeaNews в Группе.

Третья очередь стационарной системы орошения состоит из 12 установок (спринклеров). Всего в нее входят 23 спринклерных установки, которые создают эффект натурального дождя, обеспечивая увлажнение угольной продукции, хранящейся на складах, и исключая образование пыления в рабочей зоне. Устройства позволяют охватить пылеподавлением площадь до 52 тыс. кв. м, расход воды составляет до 96 куб. м в час.

Спринклеры включаются в автоматическом режиме, управление производится с центрального поста управления. Оператор контролирует ход производственного процесса и оперативно принимает решение об интенсивности орошения и количестве задействованных установок. Параметры работы оборудования отслеживаются с помощью датчиков.

Оборудование производства ThyssenKrupp было закуплено в рамках долгосрочного проекта по техническому перевооружению портовых мощностей. Инвестиции в реализацию проекта по запуску автоматизированной системы орошения составили около 60 млн рублей. Общие вложения в создание специализированного комплекса превышают 4,5 млрд рублей. В настоящее время мощности «Торгового порта Посьет» позволяют перегружать на экспорт до 9 млн тонн угля в год.

Проектом модернизации портовой инфраструктуры предусмотрен комплекс мер по минимизации воздействия на окружающую среду. Разгрузка угля ведется вагоноопрокидывателями в закрытом здании, оснащенном системой аспирации, что исключает попадание угольной пыли в атмосферу. Транспортировка угля между пересыпными станциями организована в закрытых галереях, также оснащенных системами аспирации. Конвейерные линии оборудованы закрытыми галереями для защиты окружающей среды. При пересыпании угля на склад происходит его орошение с помощью водно-дисперсионной системы, установленной на стакерах-реклаймерах.

В порту продолжается сооружение ветрозащитных экранов и системы очистки дождевых и талых вод. Кроме этого, в четвертом квартале этого года запланирован ввод в опытно-промышленную эксплуатацию автоматизированной судопогрузочной машины, с запуском которой стивидорная компания обеспечит экологически безопасную технологию на всех этапах перевалки.

Фото: «Мечел»