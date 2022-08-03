Морская и портовая администрация Сингапура и порт Роттердам договорились создать самый длинный в мире «зеленый и цифровой коридор» для морских перевозок с низкими и нулевыми выбросами углекислого газа. Как сообщили SeaNews в Администрации порта Роттердам, соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан на полях Всемирного форума городов (World Cities Summit) в Сингапуре.

Задача, которую ставят перед собой участники проекта, – объединить всех участников цепочки поставок с тем, чтобы к 2027 году по коридору начались перевозки экологически чистыми судами.

Сингапур и Роттердам являются крупнейшими мировыми бункерными хабами, что делает их важнейшими звеньями морских перевозок на трейде Азия – Европа, отмечается в сообщении порта Роттердам.

В настоящее время основными видами бункера, наиболее широко применяемыми морскими перевозчиками, являются газойль и низкосернистые мазуты. Однако все более доступными становятся альтернативные виды топлива, такие как биотопливо, включая биогаз. Другие альтернативные варианты бункера, такие как синтетический метан, водород и топливо на основе водорода, в частности, аммиак и метанол, находятся на разных стадиях изучения и тестирования.

Все альтернативные виды бункера имеют определенные сложности в применении с точки зрения стоимости, доступности, безопасности и ограничений, обусловленных более низкой по сравнению с ископаемыми видами топлива энергоотдачей, отмечают в Администрации порта Роттердам.

Чтобы сообща найти решение этих проблем, портовые власти Роттердама и Сингапура договорились привлечь широкий круг перевозчиков, поставщиков бункера и других компаний.

Помимо изучения альтернативных видов топлива, меморандум нацелен также на повышение эффективности, безопасности и прозрачности морских грузоперевозок путем создания цифрового механизма для обмена данными, электронными документами и стандартами. Участники проекта рассчитывают, что такой цифровой канал будет способствовать бесшовному перемещению судов и грузов и оптимизировать соблюдение линейного расписания.

В рамках проекта Морская и портовая администрация Сингапура и Администрация порта Роттердам намерены сотрудничать с Глобальным центром декарбонизации морских перевозок (Global Centre for Maritime Decarbonisation) и Центром по морским перевозкам с нулевым углеродным следом имени Маерска МакКинни-Моллера (Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero-Carbon Shipping), а также с другими партнерами, включая bp, CMA CGM, Цифровую ассоциацию контейнерных перевозчиков (Digital Container Shipping Association), Maersk, MSC, Ocean Network Express, PSA International и Shell.

Фото: Администрация порта Роттердам