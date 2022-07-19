Контейнерооборот лидеров, 6 месяцев 2022

Контейнерооборот Шанхая по итогам первого полугодия 2022 года составил 22,55 млн TEU. Это на 1,7% меньше показателя аналогичного периода 2021 года.

Сингапур за отчетный период 2022 года обработал 18,41 млн TEU, снижение к прошлогоднему показателю, как и в Шанхае, составило 1,7%.

В июне этого года Шанхай перевалил 3,79 млн TEU — на 11,5% больше, чем за предыдущий месяц, но на 7,3% меньше, чем в июне 2021 года.

Через причалы Сингапура в июне 2022 года прошло 3,17 млн TEU (плюс 1,6% к уровню мая 2022 и минус 1,9% к уровню июня 2021).