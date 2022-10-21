Роттердам снизил контейнерооборот

Грузооборот порта Роттердам составил по итогам 9 месяцев 2022 года 351 млн тонн, на 0,3% выше, чем годом ранее. Как сообщили SeaNews в Администрации порта, на фоне конфликта на Украине и антироссийских санкций в структуре грузооборота произошли некоторые существенные изменения. Так, значительно увеличились объемы импорта угля и СПГ – в качестве альтернативы российскому природному газу. Контейнерооборот сократился, в первую очередь из-за потери российского грузопотока.

«Общая цифра создает впечатление, что все идет как обычно, но существенные изменения, особенно в части СПГ и угля, говорят о драматических переменах на энергетическом рынке. На фоне роста цен на энергоносители особенно тяжелые времена переживает энергоемкая химическая промышленность», – отметил, комментируя результаты перевалки, CEO Администрации порта Роттердам Аллард Кастелейн.

Оборот черных металлов и руды снизился на 17,9% до 18,8 млн тонн в связи с экономическим спадом, сельхозгрузов – на 14,8% до 5,9 млн тонн из-за низкого урожая в различных регионах мира, а также высоких цен на энергоносители. Перевалка угля выросла на 24,8% до 21,7 млн тонн, в основном по причине роста потребления угля электростанциями. Грузопоток прочих навалочных грузов, таких как сырье и стройматериалы, также существенно увеличился – на 22,6%. В целом оборот сухогрузов был на 2,9% выше, чем годом ранее, и составил 59,8 млн тонн.

Перевалка налива выросла на 3,9% до 157,95 млн тонн. При этом грузопоток нефтепродуктов снизился на 13,1% до 42,1 млн тонн, главным образом из-за сокращения поставок российского мазута. Оборот сырой нефти увеличился на 5,4% до 78,2 млн тонн, прочего налива – на 18,4% до 29,1 млн тонн. Рост показали все номенклатурные позиции в данной категории – химический налив, биотопливо, растительные масла, животные жиры, фруктовые соки, однако наиболее существенно выросла перевалка СПГ – на 73,8% до 8,6 млн тонн.

Контейнерооборот снизился на 8,6% в весовом выражении до 106,8 млн тонн и на 4,4% в TEU до 11 млн TEU. Расхождение в динамике в TEU и тоннах связано с тем, что увеличилась перевалка порожняка. Санкции привели к тому, что контейнерные перевозки между Роттердамом и Россией практически сошли на нет. В прошлые годы российский грузопоток составлял порядка 8% контейнерооборота порта. Срывы в цепочках поставок и несоблюдение судами линейного расписания по-прежнему имеют место, но вследствие сокращения контейнеропотока острота проблемы понемногу снижается. Ставки фрахта на контейнерные перевозки также заметно сократились, отмечают в Роттердаме.

Оборот ро-ро грузов и прочего брейкбалка вырос на 15% до 26,5 млн тонн.

Администрация порта Роттердам по-прежнему рассчитывает на то, что грузооборот по итогам года будет на том же уровне, что и в 2021 году. «Учитывая крайне сложную конъюнктуру во многих сегментах, это будет прекрасным результатом», – подчеркнули в порту.

Фото: Эрик Баккер / Администрация порта Роттердам