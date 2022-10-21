Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Роттердам снизил контейнерооборот
21.10.2022

Роттердам снизил контейнерооборот

    • Грузооборот порта Роттердам составил по итогам 9 месяцев 2022 года 351 млн тонн, на 0,3% выше, чем годом ранее. Как сообщили SeaNews в Администрации порта, на фоне конфликта на Украине и антироссийских санкций в структуре грузооборота произошли некоторые существенные изменения. Так, значительно увеличились объемы импорта угля и СПГ – в качестве альтернативы российскому природному газу. Контейнерооборот сократился, в первую очередь из-за потери российского грузопотока.

    «Общая цифра создает впечатление, что все идет как обычно, но существенные изменения, особенно в части СПГ и угля, говорят о драматических переменах на энергетическом рынке. На фоне роста цен на энергоносители особенно тяжелые времена переживает энергоемкая химическая промышленность», – отметил, комментируя результаты перевалки, CEO Администрации порта Роттердам Аллард Кастелейн.

    Оборот черных металлов и руды снизился на 17,9% до 18,8 млн тонн в связи с экономическим спадом, сельхозгрузов – на 14,8% до 5,9 млн тонн из-за низкого урожая в различных регионах мира, а также высоких цен на энергоносители. Перевалка угля выросла на 24,8% до 21,7 млн тонн, в основном по причине роста потребления угля электростанциями. Грузопоток прочих навалочных грузов, таких как сырье и стройматериалы, также существенно увеличился – на 22,6%. В целом оборот сухогрузов был на 2,9% выше, чем годом ранее, и составил 59,8 млн тонн.

    Перевалка налива выросла на 3,9% до 157,95 млн тонн. При этом грузопоток нефтепродуктов снизился на 13,1% до 42,1 млн тонн, главным образом из-за сокращения поставок российского мазута. Оборот сырой нефти увеличился на 5,4% до 78,2 млн тонн, прочего налива – на 18,4% до 29,1 млн тонн. Рост показали все номенклатурные позиции в данной категории – химический налив, биотопливо, растительные масла, животные жиры, фруктовые соки, однако наиболее существенно выросла перевалка СПГ – на 73,8% до 8,6 млн тонн.

    Контейнерооборот снизился на 8,6% в весовом выражении до 106,8 млн тонн и на 4,4% в TEU до 11 млн TEU. Расхождение в динамике в TEU и тоннах связано с тем, что увеличилась перевалка порожняка. Санкции привели к тому, что контейнерные перевозки между Роттердамом и Россией практически сошли на нет. В прошлые годы российский грузопоток составлял порядка 8% контейнерооборота порта. Срывы в цепочках поставок и несоблюдение судами линейного расписания по-прежнему имеют место, но вследствие сокращения контейнеропотока острота проблемы понемногу снижается. Ставки фрахта на контейнерные перевозки также заметно сократились, отмечают в Роттердаме.

    Оборот ро-ро грузов и прочего брейкбалка вырос на 15% до 26,5 млн тонн.

    Администрация порта Роттердам по-прежнему рассчитывает на то, что грузооборот по итогам года будет на том же уровне, что и в 2021 году. «Учитывая крайне сложную конъюнктуру во многих сегментах, это будет прекрасным результатом», – подчеркнули в порту.

    Фото: Эрик Баккер / Администрация порта Роттердам


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.02.2022
    Лидеры Финляндии, январь 2022
    Суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии по итогам первого месяца 2022 года сократился […]
    2022КонтейнерооборотФинляндия
    0
    12.05.2022
    Продажи автомобилей в России за 4 месяца сократились на 43%
    В апреле падение составило 78,5%
    2022АвтомобилиАссоциация европейского бизнесаПродажи
    0
    05.03.2022
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2022 года в деталях
    В январе 2022 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя января прошлого года на 23,3% и составил 188 TEU.
    Только для подписчиков
    2022Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    21.01.2022
    Гетеборг увеличил контейнерооборот на 7% в 2021
    Контейнерооборот через Гетеборг увеличился по итогам 2021 года на 7% и составил 828 тыс. […]
    2021ГетеборгГрузооборотКонтейнерооборот
    0
    05.05.2022
    TOP-5 терминалов по обороту рефгрузов в первом квартале 2022
    В первом квартале 2022 года объем перевалки неконтейнерных рефгрузов в морских портах России увеличился на 3,1%.
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    01.03.2022
    ТОП-15 морских грузовых портов Китая в январе 2022 года
    По данным Министерства транспорта КНР, в январе 2022 года через китайские порты прошло 1,3 млрд тонн грузов
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотКитайПорты
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.10.2022 Роттердам снизил контейнерооборот
    21.10.2022 Из Китая в Африку
    21.10.2022 Безработные контейнеровозы на 10 октября 2022 года
    20.10.2022 FESCO добавила судозаход на линию Россия – Турция
    20.10.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна, сентябрь 2022
    19.10.2022 Лидеры Финляндии, 9 месяцев 2022
    Госрегулирование Показать всё
    21.10.2022 Ратифицировано Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин
    21.10.2022 О поручениях В.Путина по итогам Восточного экономического форума
    19.10.2022 Три триллиона на три года
    14.10.2022 К 2030 году Россия поставит 100 млрд куб. м газа в восточном направлении
    13.10.2022 Суд постановил национализировать Мурманский морской рыбный порт
    12.10.2022 Правительство дало добро на досрочный выкуп судов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти