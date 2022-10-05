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Все порты Финляндии, 7 месяцев 2022 года
05.10.2022

Все порты Финляндии, 7 месяцев 2022 года

    • По итогам января-июля 2022 года суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии, без учета транзитных перевозок, составил 819,7 тыс. TEU. Это на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

    При этом экспортный контейнеропоток снизился на 6,5% и составил 405,7 тыс. TEU. Импорт контейнеров сократился на 4% до 413,9 тыс. TEU.

    По данным статистического управления Финляндии, лидер среди финских контейнерных портов — ХаминаКотка по итогам 7 месяцев 2022 года обработала 353,3 тыс. TEU, что на 6,8% меньше, чем годом ранее.

    Через причалы порта Хельсинки за январь-июль этого года в экспорте и импорте прошло на 1,6% больше контейнеров, чем годом ранее – их объем достиг 276,9 тыс. TEU. Раума снизила контейнерооборот – на 13,2%, обработав 109,2 тыс. TEU.

    Оборот контейнеров порта Ханко по итогам отчетного периода уменьшился на 3,2% – до 44,4 тыс. TEU.

    Порт Оулу обработал чуть более 17 тыс. TEU – на 5,4% больше, чем в январе-июле 2021 года.

    Положительная динамика отмечается также по портам Коккола — на 3,6% до 6,1 тыс. TEU, Уусикапунки — на 2,4% до 1,2 тыс. TEU и Пори — на 12,3% до 364 TEU.

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    Остальные порты Финляндии снизили экспорт и импорт контейнеров, или не осуществляли обработку.


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