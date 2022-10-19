Лидеры Финляндии, 9 месяцев 2022

По итогам 9 месяцев 2022 года суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии остался практически на уровне 2021 года, составив 967,3 тыс. TEU – всего на 0,2% выше, чем годом ранее.

ХаминаКотка за отчетный период обработала чуть боле 462,9 тыс. TEU – на 2,1% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Хельсинки перевалил 365,1 тыс. TEU, его контейнерооборот вырос на 2%.

Отрицательную динамику демонстрирует только Раума – минус 8,9% до 148,2 тыс. TEU.

В сентябре этого года три порта в совокупности обработали 111,6 тыс. TEU (плюс 13,7% к уровню сентября 2021 и минус 3,3% к уровню августа 2022).

Контейнерооборот ХаминаКотки за отчетный месяц достиг 54,7 тыс. TEU (плюс 32,5% к уровню сентября 2021 и плюс 6,5% к уровню августа 2022).

Через Хельсинки в сентябре прошло более 39,9 тыс. TEU (минус 0,2% к уровню сентября 2021 и минус 5,8% к уровню августа 2022).

Раума обработала порядка 17 тыс. TEU (плюс 0,5% к уровню сентября 2021 и минус 21,4% к уровню августа 2022).