Рост выручки при падении объемов

OOIL, материнская компания OOCL, опубликовала неаудированные операционные и финансовые показатели линии за второй квартал и первое полугодие 2022 года.

Итоги второго квартала 2022 года

По итогам второго квартала этого года объем перевозок сократился на 5,6% и составил 1,8 млн TEU. По всем направлениям наблюдалось снижение, которое в компании объясняют влиянием заторов.

Наиболее существенно объемы сократились на транстихоокеанском направлении – на 12,1% до 474,9 тыс. TEU. Перевозки на трансатлантике снились на 8,5% до 112,3 тыс. TEU, на внутриазиатском-австралийском направлении – на 3% до 849,1 тыс. TEU. На трейде Азия – Европа произошло сокращение на 1,9% до 402,8 тыс.

Выручка увеличилась на всех направлениях, в сумме она составила 5,3 млрд долларов, на 52,4% выше, чем за второй квартал 2021 года.

Наиболее существенный рост произошел на транстихоокенском направлении – на 73,7% до 2,1 млрд долларов. Выручка на трансатлантике увеличилась на 57,8% до 372,4 млн долларов, внутриазиатско-автралийском направлении – на 42,6% до 1,45 млрд долларов. На трейде Азия – Европа выручка составила 1,4 млрд долларов, на 36% больше, чем годом ранее.

Загрузка судов во втором квартале была на 0,5% выше, чем годом ранее при снижении провозной способности на 6,1%. Средняя выручка с одного TEU увеличилась на 61,5% по сравнению с аналогичным показателем второго квартала 2021 года.

Итоги первого полугодия 2022 года

Объем перевозок сократился на 7,4% и составил 3,6 млн TEU. По всем направлениям наблюдалось снижение.

На трейде Азия – Европа объемы сократились на 0,1% до 808,6 тыс. TEU, на внутриазиатско-автралийском трейде – на 5,7% до 1,7 млн TEU, на транстихоокеанском направлении – на 13,8% до 951,6 тыс. TEU, на трансатлантике – на 15,3% до 214,5 тыс. TEU.

Выручка увеличилась на всех направлениях, в сумме она составила рекордные 10,4 млрд долларов, на 61% больше, чем за первое полугодие 2021 года.

Наиболее существенный рост выручки произошел на транстихоокенском направлении – на 78% до 4 млрд долларов. Выручка на трансатлантических перевозках увеличилась на 70,4% до 670,2 млн долларов, на трейде Азия – Европа – на 55% до 2,9 млрд долларов. На внутриазиатско-автралийском направлении выручка составила 2,9 млрд долларов, на 45,9% выше, чем годом ранее.

Загрузка судов в первом полугодии 2022 года была на 1,1% ниже, чем годом ранее при уменьшении провозной способности на 6,3%. Средняя выручка с одного TEU увеличилась на 74% по сравнению с аналогичным показателем первого полугодия 2021 года.

Фото с сайта OOCL