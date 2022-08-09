Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Каспийского бассейна в феврале 2022 года в деталях
09.08.2022

Грузооборот Каспийского бассейна в июне 2022: выросла перевалка грузов в контейнерах


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    01.03.2022
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2022 года вырос на 47,3%
    В январе 2022 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 47,3% относительно показателя января 2021 года.
    2022Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    03.03.2022
    Грузооборот российского транспорта, январь 2022: перевозки выросли на 2,5%
    Объем перевозок грузов российским транспортом за январь 2022 года составил 557,5 млн тонн – […]
    2022РоссияТранспортный сектор
    0
    25.04.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 17 неделя 2022
    Разнонаправленная динамика по сравнению с предыдущей неделей
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровка
    0
    13.05.2022
    Контейнерооборот лидеров, 4 месяца 2022
    Шанхай в апреле значительно сократил перевалку.
    2022КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    28.02.2022
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 8, 2022
    Снижение почти на всех основных трейдах
    2022Фрахтовые ставки
    0
    31.01.2022
    Грузооборот Балтийского бассейна в декабре 2021 года в деталях
    В декабре 2021 года грузооборот портов Балтийского бассейна вырос на 5,1% относительно показателя аналогичного месяца 2020 года и составил 22,3 млн тонн.
    Только для подписчиков
    2021Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.08.2022 Контейнерооборот китайских портов, 6 месяцев 2022
    09.08.2022 Новый сервис на ВСК
    08.08.2022 Новый контейнерный сервис из Ростова-на-Дону в Новосибирск
    08.08.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2022
    08.08.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 31, 2022
    04.08.2022 Как изменились маршруты перевозок химических грузов и грузов ЦБК
    Госрегулирование Показать всё
    09.08.2022 Бизнесу предоставят госгарантии по инфраструктурным кредитам
    08.08.2022 Установлены временные квоты на вывоз серы для минеральных удобрений
    08.08.2022 Минсельхоз может пересмотреть планы по экспорту зерна
    05.08.2022 РФ определит порядок прохождения иностранных военных кораблей через внутренние морские воды Севморпути
    04.08.2022 Утвержден план развития Севморпути
    03.08.2022 Упрощен порядок компенсации затрат на транспортировку высокотехнологичной продукции
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти