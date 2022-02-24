Грузооборот через Роттердам вернулся на уровень допандемийного 2019 года. Как сообщили SeaNews в Администрации порта, в сравнении с 2020 годом практически по всем позициям номенклатуры отмечен рост, причем наиболее существенно выросла перевалка контейнеров.

«С точки зрения грузооборота порт вернулся на уровень до пандемии. Особенно хорошо сработали компании, занятые в контейнерном сегменте, перевалившие рекордный объем несмотря на все проблемы, с которыми этот сектор сталкивался в прошлом году во всем мире. Мы сейчас инвестируем в строительство дополнительных терминальных мощностей на Маасвлакте с тем, чтобы дальше развивать контейнерный сегмент. Я в этом отношении настроен оптимистично», – прокомментировал итоги года CEO Администрации порта Роттердам Аллард Кастелейн.

Суммарный грузооборот составил 468,7 млн тонн, столько же, сколько в 2019 году и на 7,3% больше, чем в 2020. Рост произошел во всех сегментах, за исключением сельхозгрузов, которые зависят от урожая, – в прошлом году имело место снижение грузопотока сои и кукурузы.

Перевалка угля выросла на 40% к 2020 и на 10% к 2019 году, что объясняется как восстановлением сталелитейной промышленности в Германии, так и высокими ценами на газ, что позволило электростанциям, работающим на угле, успешно конкурировать с ТЭЦ, использующими природный газ. В целом оборот сухих грузов через Роттердам в 2021 году был на 23,4% выше, чем в 2020 и на 5,6% выше, чем в 2019.

В сегменте наливных грузов на фоне восстановления экономики в сравнении с показателями 2020 года выросла перевалка нефти, нефтепродуктов, СПГ и прочего налива. Правда, от показателей 2019 года грузопотоки нефти и нефтепродуктов отстают. Оборот СПГ вырос на фоне роста цен на газ в Европе. Увеличилась перевалка таких возобновляемых видов топлива как биодизель, этанол и авиационный «эко-керосин» (SAF – Sustainable Aviation Fuel), а также возобновляемой нафты. В целом, оборот наливных грузов в 2021 году был на 6,6% выше, чем в 2020, но на 3,1% ниже, чем в 2019.

Контейнерооборот через Роттердам вырос к 2020 году на 6,6% до 15,3 млн TEU. Это самый высокий показатель за всю историю порта. Входящий контейнеропоток увеличился на 7,1% до 7,96 млн TEU, исходящий – на 6,2% до 7,35 млн TEU.

Главная причина роста, поясняют в Администрации порта, заключается в том, что в период пандемии расходы на товары увеличились пропорционально сокращению расходов на услуги: бОльшую часть 2021 года рестораны и театры были закрыты, на путешествия люди тоже тратили меньше.

Пандемия также привела к сбоям в контейнерной логистике из-за закрытия производств и контейнерных терминалов, в первую очередь в Китае, чтобы предотвратить распространение инфекции. В результате увеличился объем погрузки на суда, сами суда регулярно опаздывали, а контейнеры проводили на терминалах больше времени, что явно не способствовало повышению производительности терминалов. На этом фоне линии сокращали число судозаходов, что привело к росту объемов погрузки и выгрузки в тех портах, которые остались в ротации.

В Роттердаме число судозаходов крупнотоннажных контейнеровозов снизилось в 2021 году на 10%. При этом выгружали с них в среднем на 20% больше, чем годом ранее, в результате нагрузка на терминалы выросла. А логистический сектор, как и прочие сегменты экономики, испытывал дефицита кадров из-за болезни сотрудников и карантинных мер.

В 2022 году, прогнозируют в Администрации порта Роттердам, все перечисленные проблемы в течение длительного времени будут сохраняться. Главная причина, пандемия коронавируса, никуда не делась, а на структурные преобразования нужно время. Линии строят новые суда, однако многие из них не выйдут на сервисы ранее 2023 года. К тому времени в Роттердаме должен быть частично реализован проект по строительству новых причальных стенок для контейнерных терминалов на Маасвлакте 2, которые дадут дополнительно порядка 5 млн TEU годовой пропускной способности.

Оборот ро-ро грузов в начале года просел из-за окончания переходного периода в связи с Brexit’ом и снижением перевозка на/из Великобритании, однако в течение года снова поднялся, и в результате оказался на уровне предыдущих лет. В целом в сегменте breakbulk’а оборот увеличился на 3,2% к 2020 и на 0,4% к 2019 году за счет роста перевалки стали и алюминия.

Ожидается, что в 2022 году грузооборот через Роттердам будет более или менее на уровне 2021 года.

В финансовом отношении 2021 год также был удачным: выручка увеличилась на 2,6% до 772,7 млн евро, операционные расходы сократились на 5,5% до 260,5 млн евро. На этом фоне показатель EBITDA вырос на 7,3% до 512,2 млн евро против 477,5 млн за 2020 год. Выручка от аренды земель незначительно сократилась за счет единоразового эффекта от изменения расценок, выручка от портовых сборов, наоборот, увеличилась за счет роста грузооборота. Чистая прибыль составила 247,2 млн евро против 351,7 млн годом ранее – в Администрации порта объясняют снижение пересчетом налогов за будущие периоды в связи с изменением ставки корпоративного налога.

Администрация порта предлагает выплатить акционерам – городским властям Роттердама и государству – дивиденды в размере 122,7 млн евро, на 2,1 млн больше, чем в 2020 году.

Фото: Администрация порта Роттердам, Jerry Lampen