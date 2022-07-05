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CMA CGM и ENGIE займутся биометаном
05.07.2022

CMA CGM и ENGIE займутся биометаном


    • CMA CGM и ENGIE объявили, что выступят соинвесторами Salamander – первого проекта индустриального коммерческого по производству биометана второго поколения. Как сообщили SeaNews в CMA CGM, партнеры намерены к 2028 году выпускать более 200 тыс. тонн возобновляемого газового топлива в год для нужд CMA CGM и других морских перевозчиков.

    Планируется, что производственная площадка, основными собственниками которой будут CMA CGM и ENGIE, будет построена в Гавре при поддержке городского сообщества Гавра Havre Seine Métropole в рамках инвестпрограммы «Le Havre, Ville portuaire intelligente» («Гавр, умный портовый город»).

    Завод будет работать на сухой биомассе – отходах местной лесоперерабатывающей промышленности, а также на твердом вторичном топливе, и производить биометан методом пирогазификации. Задача стоит обеспечить производство 11 тыс. биометана в год начиная с 2026 года.

    Окончательное инвестиционное решение партнеры планируют принять в конце 2022 года. На сегодня направлен запрос о предоставлении финансирования в Инновационный фон Еврокомиссии.


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