CMA CGM и ENGIE займутся биометаном

CMA CGM и ENGIE объявили, что выступят соинвесторами Salamander – первого проекта индустриального коммерческого по производству биометана второго поколения. Как сообщили SeaNews в CMA CGM, партнеры намерены к 2028 году выпускать более 200 тыс. тонн возобновляемого газового топлива в год для нужд CMA CGM и других морских перевозчиков.

Планируется, что производственная площадка, основными собственниками которой будут CMA CGM и ENGIE, будет построена в Гавре при поддержке городского сообщества Гавра Havre Seine Métropole в рамках инвестпрограммы «Le Havre, Ville portuaire intelligente» («Гавр, умный портовый город»).

Завод будет работать на сухой биомассе – отходах местной лесоперерабатывающей промышленности, а также на твердом вторичном топливе, и производить биометан методом пирогазификации. Задача стоит обеспечить производство 11 тыс. биометана в год начиная с 2026 года.

Окончательное инвестиционное решение партнеры планируют принять в конце 2022 года. На сегодня направлен запрос о предоставлении финансирования в Инновационный фон Еврокомиссии.