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Гетеборг увеличил контейнерооборот на 5% в первом полугодии 2022
24.08.2022

Гетеборг увеличил контейнерооборот на 5% в первом полугодии 2022


    • Администрация порта Гетеборг опубликовала основные операционные показатели за первое полугодие 2022 года

    Как сообщили SeaNews в порту, контейнерооборот через Гетеборг увеличился на 5% до 433 тыс. TEU. Контейнеропоток в/из порта по железной дороге вырос на 10%.

    Гетеборг увеличил свою долю рынка – в январе-июне 2022 года он обработал 52% всех шведских контейнеров против 48% за тот же период прошлого года.

    Оборот ро-ро грузов на внутриевропейских маршрутах на/из Великобритании, Дании, Германии и через Гент и Зебрюгге вырос на 3% до 295 тыс. ед.

    Перевалка легковых автомобилей составила 122 тыс. ед., падение на 14% в порту объясняют дефицитом комплектующих и сложностями с доставкой, которые испытывают производители. Регистрация новых автомобилей в Европе, отмечают в Гетеборге, снизилась на тот же процент – 14%.

    Перевалка энергоносителей увеличилась на 10% до 11 млн тонн.

    Пассажиропоток через Гетеборг вырос на 197% до 528 тыс. человек – по мере снятия ограничений люди все больше путешествуют.

    Число судозаходов круизных судов составило 25 против шести годом ранее.

    Фото: Администрация порта Гетеборг


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