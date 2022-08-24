Гетеборг увеличил контейнерооборот на 5% в первом полугодии 2022

Администрация порта Гетеборг опубликовала основные операционные показатели за первое полугодие 2022 года

Как сообщили SeaNews в порту, контейнерооборот через Гетеборг увеличился на 5% до 433 тыс. TEU. Контейнеропоток в/из порта по железной дороге вырос на 10%.

Гетеборг увеличил свою долю рынка – в январе-июне 2022 года он обработал 52% всех шведских контейнеров против 48% за тот же период прошлого года.

Оборот ро-ро грузов на внутриевропейских маршрутах на/из Великобритании, Дании, Германии и через Гент и Зебрюгге вырос на 3% до 295 тыс. ед.

Перевалка легковых автомобилей составила 122 тыс. ед., падение на 14% в порту объясняют дефицитом комплектующих и сложностями с доставкой, которые испытывают производители. Регистрация новых автомобилей в Европе, отмечают в Гетеборге, снизилась на тот же процент – 14%.

Перевалка энергоносителей увеличилась на 10% до 11 млн тонн.

Пассажиропоток через Гетеборг вырос на 197% до 528 тыс. человек – по мере снятия ограничений люди все больше путешествуют.

Число судозаходов круизных судов составило 25 против шести годом ранее.

Фото: Администрация порта Гетеборг