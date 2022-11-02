Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Каспийского бассейна в феврале 2022 года в деталях
02.11.2022

Грузооборот Каспийского бассейна в сентябре 2022: выросла перевалка тарно-штучных грузов


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.03.2022
    Казахстан переориентирует грузы, находящиеся в России, на порты Латвии
    Казахстан переориентирует грузы, находящиеся на территории России, на латвийские порты Рига, Венстпилс и Лиепая, […]
    КазахстанЛатвияПереориентация грузовПорты
    0
    14.01.2022
    Безработные контейнеровозы на 3 января 2022
    Число контейнеровозов, поставленных на прикол, продолжает расти - за счет малотоннажных судов. В то же время вместимость безработного флота снизилась
    Только для подписчиков
    2022Безработные контейнеровозы
    0
    06.07.2022
    Товарооборот Россия — Казахстан в январе-апреле 2022
    По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, товарооборот […]
    Только для подписчиков
    2022КазахстанРоссияТоварооборот
    0
    12.09.2022
    Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2022: растут перевозки строительных грузов
    По итогам 8 месяцев 2022 года перевозки контейнеров по сети железных дорог России увеличились […]
    2022КонтейнерыРЖД
    0
    15.08.2022
    Соответствие линий расписанию повышается
    По данным Sea-Intelligence, в июне этого года индекс соответствия линейному расписанию вырос по сравнению […]
    2022Соответствие расписанию
    0
    25.08.2022
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 34, 2022
    На 34 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта продолжают снижаться. Так, по данным брокерской […]
    Только для подписчиков
    2022Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.11.2022 Новый deep sea сервис Россия – Китай через Суэцкий канал
    02.11.2022 Maersk удвоил прибыль за 9 месяцев 2022 года
    02.11.2022 Открыто движение поездов к ТЛЦ «Уральский» в Екатеринбурге
    02.11.2022 Первый в мире контейнеровоз, оснащенный топливным танком для СПГ из высокомарганцевой стали
    01.11.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в сентябре 2022
    31.10.2022 Назначение в APMT
    Госрегулирование Показать всё
    01.11.2022 Министр транспорта рассказал о развитии транспортно-логистических коридоров
    31.10.2022 МТК «Север – Юг» как альтернатива Суэцу
    21.10.2022 Ратифицировано Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин
    21.10.2022 О поручениях В.Путина по итогам Восточного экономического форума
    19.10.2022 Три триллиона на три года
    14.10.2022 К 2030 году Россия поставит 100 млрд куб. м газа в восточном направлении
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти