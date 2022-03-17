Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2022 вырос на 3,7%

В феврале 2022 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна вырос относительно показателя февраля прошлого года на 3,7%.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт увеличился на 0,6%, импорт – на 10,5%. Транзит, напротив, снизился на 38,4%.

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в феврале 2022 года составляла 40,9%.

Груженых контейнеров было обработано практически столько же, сколько в феврале 2021 года (+0,1%). Из общего объема груженых 14,7% приходилось на рефконтейнеры, 85,3% – на сухие. 54,5% груженых контейнеров прошли в импорте, 42,9% – в экспорте, 2,6% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров выросла на 27,9%.

В феврале 2022 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 85%, Калининград обработал 13,5%, на долю Усть-Луги приходилось 1,5%.

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