Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Импорт и экспорт Китая, 9 месяцев 2022 года
27.10.2022

Импорт и экспорт Китая, 9 месяцев 2022 года


    • Внешнеторговый оборот Китая за 9 месяцев 2022 года составил 4,75 трлн долларов. По сравнению с показателем января-сентября прошлого года внешняя торговля Китая выросла на 8,7%. 

    Экспорт из Китая по итогам 9 месяцев 2022 года вырос на 12,5% до 2,69 трлн долларов, импорт также увеличился — на 4,1% до 2,05 трлн долларов.

    Chart by Visualizer

    По данным Главного таможенного управления КНР, в сентябре этого года внешнеторговый оборот Китая составил 560,8 млрд долларов, что на 3,4% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. При этом по сравнению с показателем августа 2022 года внешнеторговый оборот увеличился на 1,9%.

    Экспорт по итогам отчетного месяца относительно показателя сентября прошлого года поднялся на 5,7% и достиг 322,8 млрд долларов. Импорт в КНР вырос на 0,3% до 238 млрд долларов.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.05.2022
    Открылось сезонное речное грузовое сообщение между Хабаровском и Китаем
    18 мая в Хабаровске открылось сезонное грузовое сообщение с КНР. Первая баржа отправилась из […]
    КитайРечные перевозкиХабаровск
    0
    20.09.2022
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в августе 2022
    В августе 2022 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна упал относительно показателя августа прошлого года […]
    Только для подписчиков
    2022Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    12.05.2022
    Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2022: динамика положительная
    В апреле снижение почти по всем грузам в контейнерах, кроме лесных, удобрений, зерна и продуктов перемола.
    2022КонтейнерыРЖД
    0
    16.03.2022
    Грузооборот российских портов в феврале 2022 года: снизилась перевалка зерна
    Грузооборот всех морских портов России в феврале 2022 года увеличился на 3,8% относительно показателя аналогичного месяца 2021 года
    2022ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    15.09.2022
    Германия боится попасть в зависимость от Китая
    В правительстве Германии разногласия по вопросу приобретения китайской COSCO Shipping Ports Limited 35-процентной доли […]
    COSCOГамбургГерманияКитай
    0
    14.10.2022
    Контейнерооборот Швеции, итоги H1 2022
    Совокупный контейнерооборот портов Швеции по итогам первого полугодия 2022 года составил 817,1 тыс. TEU […]
    Только для подписчиков
    2022КонтейнерооборотШвеция
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    27.10.2022 Новый жд сервис из Китая в РФ
    27.10.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна, сентябрь 2022
    26.10.2022 Новый мультмодальный сервис из Китая в Россию
    26.10.2022 Регулярный контейнерный сервис из Владивостока в Краснодарский край
    25.10.2022 «Рускон» расширяет сервис на Средиземноморский регион
    25.10.2022 Arkas Line возобновляет сезонный рефсервис
    Госрегулирование Показать всё
    21.10.2022 Ратифицировано Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин
    21.10.2022 О поручениях В.Путина по итогам Восточного экономического форума
    19.10.2022 Три триллиона на три года
    14.10.2022 К 2030 году Россия поставит 100 млрд куб. м газа в восточном направлении
    13.10.2022 Суд постановил национализировать Мурманский морской рыбный порт
    12.10.2022 Правительство дало добро на досрочный выкуп судов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти