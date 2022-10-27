Импорт и экспорт Китая, 9 месяцев 2022 года

Внешнеторговый оборот Китая за 9 месяцев 2022 года составил 4,75 трлн долларов. По сравнению с показателем января-сентября прошлого года внешняя торговля Китая выросла на 8,7%.

Экспорт из Китая по итогам 9 месяцев 2022 года вырос на 12,5% до 2,69 трлн долларов, импорт также увеличился — на 4,1% до 2,05 трлн долларов.

По данным Главного таможенного управления КНР, в сентябре этого года внешнеторговый оборот Китая составил 560,8 млрд долларов, что на 3,4% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. При этом по сравнению с показателем августа 2022 года внешнеторговый оборот увеличился на 1,9%.

Экспорт по итогам отчетного месяца относительно показателя сентября прошлого года поднялся на 5,7% и достиг 322,8 млрд долларов. Импорт в КНР вырос на 0,3% до 238 млрд долларов.