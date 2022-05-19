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Контейнерооборот Южной Кореи, Q1 2022
19.05.2022

Контейнерооборот Южной Кореи, Q1 2022


    • Контейнерооборот портов Южной Кореи по итогам первых трех месяцев 2022 года составил 7,23 млн TEU. Это на 1,3% больше показателя января-марта 2021 года.

    По данным Dynamar, Пусан крупнейший контейнерный порт Южной Кореи и один из крупнейших контейнерных портов мира по итогам отчетного периода 2022 года увеличил перевалку контейнеров на 0,8%, до 5,53 млн TEU. Второй по величине южнокорейский контейнерный порт – Инчхон также нарастил обработку контейнеров — на 7,3%, до 746,8 тыс. TEU.

    Значительно увеличил обработку контейнеров за январь-март этого года Пхёнтхэк – на 28,8%, его контейнерооборот составил 203,7 тыс. TEU.

    Также положительная динамика отмечена у Кунсан (плюс 0,7% до 15 тыс. TEU), Чеджу (плюс 10,1% до 10,9 тыс. TEU), контейнерного терминала Gyeongin (плюс 16% до 5,8 тыс. TEU) и Масан (плюс 7,1% до 3 тыс. TEU)

    Остальные южнокорейские контейнерные порты демонстрируют отрицательную динамику. При этом достаточно сильное снижение контейнерооборота произошло в Пхохан – минус 41,8% (до 16 тыс. TEU), Согвипхо – минус 32% (до 6,6 тыс. TEU) и Вандо – минус 37,7% (до 6,4 тыс. TEU). 

     


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