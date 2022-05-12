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Товарооборот между Китаем и Россией растет
12.05.2022

Товарооборот Россия — Китай в первом квартале 2022 года


    • В январе-марте 2022 года товарооборот между Китаем и Россией увеличился на 30,4% относительно аналогичного показателя прошлого года и составил 38,2 млрд долларов.

    По данным Главного таможенного управления КНР, за первые 3 месяца 2022 года ввоз товаров из Китая в Россию составил 16,4 млрд долларов, на 25,9% больше, чем годом ранее. Поставки из России в Китай выросли на 34,1% до 21,7 млрд долларов.

    Стоит отметить, что в январе-марте этого года отгрузки товаров группы «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части» из Китая в Россию составили на сумму 4,2 млрд долларов, «Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности» – 3,2 млрд долларов, «Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности» – 1,4 млрд долларов. Пластмасс и изделий из них было ввезено в Россию на сумму 694,4 млн долларов, органических химических соединений – на 677,2 млн долларов.

    Поставки товаров номенклатуры «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные» из России в Китай составили в первом квартале этого года 16,2 млрд долларов, «Древесина и изделия из нее» – 782,9 млрд долларов. Меди и изделий из нее было отправлено в КНР на сумму 110,2 млн долларов, руды, шлака и золы – на 284,7 млн долларов, рыбы и ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных – на 153,6 млн долларов.

    В марте этого года товарооборот между Россией и Китаем составил 11,7 млрд долларов, что на 12,8% больше по сравнению с мартом 2021 года. В том числе из России в Китай было отправлено грузов на сумму 7,8 млрд долларов (+26,4%), из Китая в Россию – на сумму 3,8 млрд долларов (-7,7%).


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