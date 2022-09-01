Грузы РЖД, 8 месяцев 2022: погрузка снизилась на 3,4%

По итогам 8 месяцев 2022 года погрузка на сети РЖД составила 820,5 млн тонн – на 3,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Практически по всем грузам отмечена отрицательная динамика.

«Основное негативное влияние оказывает уменьшение экспортных потоков на Запад», – сообщает компания в «Телеграмме РЖД».

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», по итогам 8 месяцев этого года погрузка каменного угля составила 232,2 млн тонн – на 5,7% меньше, чем за 8 месяцев прошлого года. В то же время погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – была на 0,1% больше, чем за январь-август 2021 года (142,7 млн тонн). Погрузка железной и марганцевой руды за отчетный период текущего года была на 3,9% меньше, чем за 8 месяцев 2021 года и составила 77,4 млн тонн.

Снизились объемы погрузки химических и минеральных удобрений – на 5,9% до 40,7 млн тонн, лесных грузов – на 21,4% до 22,7 млн тонн, цемента – на 4% до 17,2 млн тонн, соды и химикатов – на 4,4% до 15,4 млн тонн, цветной руды и серного сырья – на 6,8% до 12,4 млн тонн, лома черных металлов – на 19,6% до 8,7 млн тонн и кокса – на 9,9% до 6,9 млн тонн.

Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 8,3% меньше, чем годом ранее, – 21,5 млн тонн. Погрузка зерна за 8 месяцев этого года сократилась на 10,2% и составила 14 млн тонн.

Положительная динамика отмечена в погрузке строительных грузов (плюс 3,2%, до 88,6 млн тонн) и черных металлов (плюс 0,6%, до 45,5 млн тонн).

За август 2022 года погрузка на сети РЖД составила 103,6 млн тонн. Это на 5% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года.

Грузооборот по итогам 8 месяцев 2022 года составил 1753,9 млрд тарифных т/км (плюс 0,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии достиг 2197,5 млрд т/км (плюс 0,2%).

В августе грузооборот на сети РЖД снизился на 0,2% по сравнению с показателем аналогичного месяца прошлого года и составил 220,7 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц сократился на 0,4%, до 275,7 млрд т/км.

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