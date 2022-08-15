Hapag-Lloyd утроил прибыль в первом полугодии 2022

Hapag-Lloyd опубликовал основные операционные и финансовые показатели за первое полугодие 2022 года.

По итогам января-июня этого года объем перевозок остался практически на уровне аналогичного показателя прошлого года и составил 6 млн TEU (+0,1%). Как отмечают в компании, глобальные цепочки поставок по-прежнему испытывают значительную нагрузку из-за постоянных узких мест в портах и перегруженной внутренней инфраструктуры, что в совокупности приводит к увеличению времени оборота судов и контейнеров.

На результат повлияли значительно более высокие расходы на обработку контейнеров и фрахтование судов, а также увеличение средней цены бункера на 67% до 703 долларов за тонну против 421 доллара за тонну в первом полугодии 2021 года.

Средняя величина фрахтовой ставки выросла на 77,1% до 2855 долларов за TEU.

Выручка увеличилась на 93,9% до 17 млрд евро. Показатель EBITDA вырос в 2,8 раза до 10 млрд евро, операционная прибыль (EBIT) – в 3,1 раза до 9,1 млрд евро. Чистая прибыль за полугодие составила 8,7 млрд евро, в 3,2 раза выше, чем за первое полугодие 2021 года.

По словам генерального директора Hapag-Lloyd Рольфа Хаббена Янсена, компания выиграла от значительного повышения фрахтовых ставок. В то же время резкий рост затрат по всем статьям приводит к увеличению расходов.

Судя по текущим показателям бизнеса, результаты второго полугодия, вероятно, также превзойдут предыдущие ожидания. Ввиду этих обстоятельств исполнительный совет Hapag-Lloyd AG 28 июля повысил прогноз прибыли на текущий финансовый год. Ожидается, что в 2022 финансовом году показатель EBITDA составит от 19,5 до 21,5 млрд долларов (ранее ожидалось от 18,2 до 20,1 млрд евро), а показатель EBIT — от 17,5 до 19,5 млрд долларов (более ранний прогноз – от 16,3 до 18,2 млрд евро).

«В настоящее время мы видим первые признаки того, что на некоторых трейдах спотовые ставки на рынке снижаются. Тем не менее, мы ожидаем высоких показателей во втором полугодии. Сохраняющаяся по сей день напряженная ситуация в глобальных цепочках поставок должна улучшиться после пикового сезона этого года», — добавил Хаббен Янсен.

Фото: Hapag-Lloyd