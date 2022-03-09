Российский импорт в феврале 2022 еще в плюсе

В феврале 2022 года импорт в Россию из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении увеличился по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года на 27,3% до 23,6 млрд долларов. В сравнении с предыдущим месяцем произошел рост на 11,3%.

По данным ФТС, 52,9% суммарной таможенной стоимости поставок из-за рубежа составила высокотехнологичная продукция, относящаяся к категории «машиностроительная продукция».

На продукцию химической промышленности в феврале приходилось 19,4%. Доля продовольственных товаров и сырья для их производства из месяца в месяц сокращается – в феврале она составила 9,7% против 11,4 % в аналогичном месяце прошлого года.

На одежду и обувь приходилось 5,5% против 5,9% в феврале 2021 года.

Таможенная стоимость группы «машиностроительная продукция» в феврале 2022 года составила 12,5 млрд долларов – на 32,3% больше показателя февраля прошлого года и на 13,5% больше, чем в прошлом месяце.

Внутри группы «машиностроительная продукция» отмечается существенное увеличение показателя по поставкам судов и плавучих средств – в 2,1 раза в сравнении с уровнем февраля 2021 года – до 888,2 млн долларов (плюс 6,4% к уровню января 2022). Также значительный рост в стоимостном выражении отмечен по поставкам механического оборудования – плюс 53,6% к уровню февраля 2021 года и плюс 28,5% к уровню января 2022 года – до 5,3 млрд долларов.

Таможенная стоимость группы «химическая продукция» в феврале этого года составила чуть более 4,6 млрд долларов – на 24,9% больше показателя аналогичного месяца прошлого года и на 13,4% больше уровня января этого года.

В группе «химическая продукция» существенный рост отмечается в поставках продукты органической и неорганической химии – плюс 80,1% к уровню февраля 2021 года (до 901,6 млн долларов). Относительно предыдущего месяца динамика также положительная – плюс 14,2%.

Таможенная стоимость группы «текстильные изделия и обувь» в феврале 2022 года составила более 1,3 млрд долларов – на 18,8% больше показателя февраля 2021 года и на 0,7% больше уровня предыдущего месяца. Внутри группы относительно показателя февраля прошлого года по всем позициям наблюдается рост, а по некоторым и значительный. В сравнении с предыдущим месяцем снижение произошло в поставках трикотажной одежды, готовых текстильных изделий и химических волокон. По остальным товарам отмечается небольшой, но рост.

Таможенная стоимость группы «продовольственные товары» в феврале 2022 года составила 2,3 млрд долларов – на 7,9% выше показателя февраля прошлого года и на 5,9% больше, чем в январе 2022 года. Внутри группы отмечается значительный рост по сравнению с показателем февраля прошлого года поставок мяса, особенно свинины (рост в 131,9 раза до 7,2 млн долларов) и птицы (рост в 3,2 раза до 21,7 млн долларов). Также выросли в стоимостном выражении поставки растительного масла и табака.