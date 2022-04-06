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Март стал обвальным месяцем для авторынка
06.04.2022

Март стал обвальным месяцем для авторынка


    • По итогам первого квартала 2022 года продажи легковых и коммерческих автомобилей в России сократились на 28,4% и составили 277,3 тыс. единиц. 

    По данным Ассоциации европейского бизнеса, в марте продажи упали на 62,9% по сравнению с уровнем аналогичного месяца прошлого года – до 55,1 тыс. автомобилей. Относительно показателя предыдущего месяца продажи снизились на 51,8%.

    За прошедший месяц в ТОП-5 лидеров по продажам легковых и коммерческих автомобилей в России изменений не произошло.

    Лидер российского авторынка Lada в марте сократила продажи относительно уровня аналогичного месяца прошлого года на 63,6% – до 12,3 тыс. автомобилей

    Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой KIA – ее продажи в марте упали на 68,4% до 6,3 тыс. автомобилей.
    Третий по объемам продаж Hyundai снизил продажи на 67,9% (до 4,9 тыс. авто).

    Также уменьшились продажи Renault — на 65,1% по сравнению с показателем марта прошлого года, до 4,1 тыс. единиц, эта марка занимает четвертую строчку рейтинга.
    Toyota осталась на пятом месте. За отчетный месяц автомобилей этой марки было продано 3,2 тыс. – это на 68,6% меньше, чем в марте 2021 года.

    В марте практически все марки автомобилей, продаваемых на российском рынке, показали отрицательную динамику. Рост продаж по сравнению с уровнем марта прошлого года отмечен лишь у коммерческих автомобилей Isuzu (в 5,7 раза), Chevrolet (плюс 91%) и Cheryexeed (плюс 63%).


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