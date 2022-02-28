Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 года в деталях
28.02.2022

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 года в деталях


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.02.2022
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре 2021 года в деталях
    В декабре 2021 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 9,4% относительно показателя декабря […]
    Только для подписчиков
    2021Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    14.02.2022
    Безработные контейнеровозы, по состоянию на 1 февраля 2022 года
    Флот безработных контейнеровозов сократился по вместимости и по количеству судов. По данным Dynamar, за […]
    Только для подписчиков
    2022Безработные контейнеровозы
    0
    11.01.2022
    Контейнерооборот Арктического бассейна в ноябре 2021 года увеличился на 3,9%
    В ноябре 2021 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос на 3,9% относительно показателя ноября […]
    2021Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    18.02.2022
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 7, 2022
    На 7 неделе ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе продолжают падать. Так, ставка на перевозку […]
    Только для подписчиков
    2022Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    18.01.2022
    Контейнерооборот российских портов в декабре 2021 года увеличился на 4,2%
    Контейнерооборот всех морских портов России в декабре 2021 года вырос на 4,2% относительно показателя […]
    2021КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    04.02.2022
    ТOP-5 контейнерных терминалов России в 2021 году
    Контейнерооборот всех морских портов России в 2021 году составил более 5,6 млн TEU. 54,4% […]
    Только для подписчиков
    2021КонтейнерооборотПортыСтивидоры
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.02.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 8, 2022
    25.02.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 вырос на 17,5%
    25.02.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 14 февраля 2022 года
    25.02.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 года в деталях
    24.02.2022 Роттердам вернулся на уровень допандемийного 2019 года
    22.02.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе 2022 года
    Госрегулирование Показать всё
    22.02.2022 Портовикам придется платить в 10 раз больше за экологические нарушения
    18.02.2022 «Бронка» переходит к Ростеху
    14.02.2022 Часть акватории Мурманского порта вошла в ТОР «Столица Арктики»
    08.02.2022 Новый гендиректор в Росморпорте
    31.01.2022 Порты Азов и Феодосия расширят
    31.01.2022 Новый руководитель в Росжелдоре
  • Войти