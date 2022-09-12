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Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2022: растут перевозки строительных грузов
12.09.2022

Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2022: растут перевозки строительных грузов


    • По итогам 8 месяцев 2022 года перевозки контейнеров по сети железных дорог России увеличились на 0,6% и достигли 4,3 млн TEU.

    При этом во внутреннем сообщении отправлено 1 млн 669 тыс. TEU — на 3,9% больше, чем за 8 месяцев прошлого года.

    Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения за январь-август 2022 года соответствует показателю аналогичного периода прошлого года – 3 млн TEU.

    Самая высокая динамика отмечена в перевозках химических и минеральных удобрений — рост в 2,4 раза до 81 тыс. TEU.

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    Перевозки продуктов питания также выросли, кроме картофеля, овощей и фруктов (минус 0,9% до 7,3 тыс. TEU). Объем перевозок зерна в контейнерах составил 27 тыс. TEU (плюс 40,6%), рыбы – 23,8 тыс. TEU (плюс 40%), мяса и животного масла – 18 тыс. TEU (плюс 17,2%), продуктов перемола – 7,6 тыс. TEU (плюс 11,5%) и прочих продовольственных товаров – 152,5 тыс. TEU (плюс 26,4%).

    Перевозки химикатов и соды в контейнерах выросли на 2,5% (до 514 тыс. TEU), бумаги – на 5,1% (до 243,5 тыс. TEU), остальных и сборных грузов – на 8,2% (до 119,5 тыс. TEU) и строительных грузов – на 19,6% (до 117 тыс. TEU).

    Положительная динамика наблюдается в перевозках нефтяных грузов – на 7,9% (до 51,7 тыс. TEU), цветной руды и серного сырья – на 4,3% (до 24,8 тыс. TEU).

    Chart by Visualizer

    По остальным грузам отмечается отрицательная динамика.

    Снижение произошло в перевозках лесных грузов (минус 1,8% до 395,3 тыс. TEU), промышленных товаров (минус 11,2% до 279,2 тыс. TEU), метизов (минус 11,5% до 244,8 тыс. TEU), машин, станков, двигателей (минус 7,7% до 226,6 тыс. TEU), автомобилей и комплектующих (минус 26,5% до 137,7 тыс. TEU), черных металлов (минус 3,8% до 155,5 тыс. TEU) и цветных металлов (минус 12,3% до 90,4 тыс. TEU).

    Фото: РЖД


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