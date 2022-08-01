Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Обзор мирового рынка бункеровки. 31 неделя 2022
01.08.2022

Обзор мирового рынка бункеровки. 31 неделя 2022


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.06.2022
    TOP-15 морских контейнерных портов Китая в январе-мае 2022
    По данным Министерства транспорта КНР, в январе-мае 2022 года контейнерооборот всех портов Китая, в […]
    Только для подписчиков
    2022КитайКонтейнерооборотморские порты
    0
    19.07.2022
    Контейнерооборот лидеров, 6 месяцев 2022
    Оба порта потеряли по 1,7%
    2022КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    05.07.2022
    TOP-5 речных портов Китая по контейнерообороту в январе-мае 2022
    По данным Министерства транспорта КНР, в январе-мае 2022 года контейнерооборот всех портов Китая, как […]
    Только для подписчиков
    2022КитайКонтейнерооборотПорты
    0
    02.06.2022
    Товарооборот Россия — Китай в январе-апреле 2022 года
    В январе-апреле 2022 года товарооборот между Китаем и Россией увеличился на 25,9% относительно аналогичного показателя прошлого года.
    Только для подписчиков
    2022КитайРоссияТоварооборот
    0
    09.03.2022
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2022
    Ставки на большинстве исследуемых трейдов снизились
    2022Фрахтовые ставки
    0
    16.06.2022
    Контейнерооборот российских портов в мае 2022
    Контейнерооборот всех морских портов России в мае 2022 года снизился на 36,8% относительно показателя […]
    Только для подписчиков
    2022КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.08.2022 Запущен контейнерный поезд из Хэфэя в Будапешт
    02.08.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2022
    02.08.2022 Первый контейнерный поезд из Шанхая в Среднюю Азию
    01.08.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 18 июля 2022 года
    01.08.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 30, 2022
    29.07.2022 Hutchison Ports сократил оборот и прибыль за первое полугодие 2022
    Госрегулирование Показать всё
    01.08.2022 О создании Главного управления Севморпути
    01.08.2022 Продлена квота на экспорт лома и отходов чёрных металлов
    29.07.2022 Упрощен порядок строительства пограничных пунктов пропуска
    27.07.2022 Россия диверсифицирует экспорт энергоресурсов
    25.07.2022 Российские продукты питания и удобрения все-таки выйдут на мировые рынки
    20.07.2022 Полтриллиона на поддержку транспортной отрасли
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти