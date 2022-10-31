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MOL с партнером будет строить плавучие опреснительные установки
31.10.2022

MOL с партнером будет строить плавучие опреснительные установки


    • Японская Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и норвежская EnviroNor AS подписали меморандум о взаимопонимании в сфере сотрудничества над проектом плавучих опреснительных установок. Как сообщает MOL, стороны уже приступили к работе, направленной на вывод проекта на коммерческие рельсы.

    mol opresnit ust 2 Новости«Объединив многолетний широкий опыт MOL в строительстве, владении и эксплуатации судов с экспертизой EnviroNor в шиппинге и технологиях опреснения, мы намерены построить суда для опреснения (Floating Desalination Vessel (FDV) и реализовать открывающиеся для бизнеса возможности, предложив новое решение проблемы нехватки пресной воды в различных частях мира», — говорится в сообщении MOL.

    Как поясняют в компании, плавучая опреснительная установка представляет собой судно, оборудованное опреснительным оборудованием с мембранами обратного осмоса, с помощью которых происходит очищение воды от всех примесей, и обеспечивающее подачу питьевой воды на берег.

    В отличие от строительства береговых опреснительных установок при использовании для опреснения воды суда нет необходимости покупать земельный участок, а само судно можно приобрести на вторичном рынке и переоборудовать, что позволяет запустить опреснительную установку в кратчайшие сроки.

    Фото: MOL


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