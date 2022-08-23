Как сделать автомобилевоз из балкера

COSCO разработал складную стойку для транспортировки легковых автомобилей на судах, для этого не предназначенных.

Как сообщает Splash24/7, в первый рейс с новым для себя грузом вышел новехонький балкер «COSCO Shipping Wisdom» дедвейтом 62 тыс. тонн, построенный на верфи COSCO в Даляне и переданный заказчику в этом месяце.

Стойки устанавливаются в трюмы. У «COSCO Shipping Wisdom» их вместимость составляет 72,5 тыс. куб. м – по оценке Splash, идеальный объем для таких стоек.

Стойки с закрепленными в них автомобилями грузятся на судно и выгружаются из трюмов с помощью контейнерных спредеров.

«COSCO Shipping Wisdom» доставит 1,1 тыс. автомобилей из Тайцана в Южную Америку. В обратный рейс судно возьмет на борт целлюлозу. Предполагается, что на новом сервисе будут задействованы и другие новострои COSCO.

Идея использовать для перевозки автомобилей неспециализированные суда возникла у COSCO в связи с дефицитом специализированного тоннажа и, как следствие, ростом ставок на автомобилевозы.

Работает это как-то так:

Фото/ролик: COSCO / Splash