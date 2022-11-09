Регулярный поезд Китай – Европа прибыл в Германию

5 ноября в Дуйсбург прибыл первый грузовой поезд Китай – Европа из Сианя, курсирующий строго по расписанию.

Состав преодолел 9908 км и доставил в Германию фотоэлектрические инверторы, мотор-компрессоры, пылеуловители и другие товары. Весь путь занял 11 дней.

По сравнению с обычными поездами, поезда, курсирующие по расписанию, имеют фиксированные номера, маршруты, графики и время прохождения каждого транспортного участка. Это обеспечивает более стабильный график перевозок.

Второй поезд по регулярному расписанию из Сианя в Дуйсбург отправился 2 ноября.

Видео: CCTV Video News Agency