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Регулярный поезд Китай – Европа прибыл в Германию
09.11.2022

Регулярный поезд Китай – Европа прибыл в Германию


    • 5 ноября в Дуйсбург прибыл первый грузовой поезд Китай – Европа из Сианя, курсирующий строго по расписанию.

    Состав преодолел 9908 км и доставил в Германию фотоэлектрические инверторы, мотор-компрессоры, пылеуловители и другие товары. Весь путь занял 11 дней.

    По сравнению с обычными поездами, поезда, курсирующие по расписанию, имеют фиксированные номера, маршруты, графики и время прохождения каждого транспортного участка. Это обеспечивает более стабильный график перевозок.

    Второй поезд по регулярному расписанию из Сианя в Дуйсбург отправился 2 ноября.

    Видео: CCTV Video News Agency


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