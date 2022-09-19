Польша открыла канал через Балтийскую косу

17 сентября Польша официально открыла новый судоходный канал через Балтийскую (Вислинскую) косу, сообщает ТАСС. Ранее суда проходили в Калининградский (Вислинский) залив и в Эльблонг через территориальные воды России. Этот режим регулируется специальным контрактом на навигационные права, заключенным между государствами.

По информации GospodarskaMorska, на церемонии открытия присутствовали президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, Ярослав Качиньский и министр инфраструктуры Анджей Адамчик.

В рамках технической процедуры приемки в канал первыми вошли три судна государственных служб – флагман Морского управления в Гдыне многоцелевое 60-метровое судно «Зодиак II», корабль Пограничной охраны и спасательное судно.

Новый канал протяженностью 1,3 км и глубиной 5 м соединяет Калининградский (Вислинский) залив с Гданьским заливом. В приграничной зоне появился порт со стороны Гданьского залива, судоходный канал со шлюзом и система затворов, а также искусственный остров в Вислинском заливе площадью 180 га. Глубина и ширина канала позволяет проходить через него судам длиной до 100 м и шириной до 20 м.

Стоимость проекта составила 2 млрд злотых ($400 млн).

Видео: Grupa NDI