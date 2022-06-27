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Первый полет китайского грузового беспилотника TP500
27.06.2022

Первый полет китайского грузового беспилотника TP500


    • 19 июня состоялся первый успешный полет беспилотного грузового самолета TP500 китайской разработки, сообщает CCTV Video News Agency со ссылкой на корпорацию авиационной промышленности Китая (AVIC).

    Аппарат находился в воздухе 27 минут и в течение всего полета работал без сбоев.

    TP500 является первым в Китае большим беспилотным грузовым самолетом, созданным в соответствии с требованиями китайских правил гражданской авиации. Его максимальная дальность полета составляет 1800 км. Он может перевозить грузы весом 500 кг на расстояние до 500 км.

    Видео: CCTV Video News Agency


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