Первый полет китайского грузового беспилотника TP500

19 июня состоялся первый успешный полет беспилотного грузового самолета TP500 китайской разработки, сообщает CCTV Video News Agency со ссылкой на корпорацию авиационной промышленности Китая (AVIC).

Аппарат находился в воздухе 27 минут и в течение всего полета работал без сбоев.

TP500 является первым в Китае большим беспилотным грузовым самолетом, созданным в соответствии с требованиями китайских правил гражданской авиации. Его максимальная дальность полета составляет 1800 км. Он может перевозить грузы весом 500 кг на расстояние до 500 км.

Видео: CCTV Video News Agency