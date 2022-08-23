10 тысяч грузовых поездов Китай – Европа с начала 2022 года

По состоянию на 21 августа 2022 года количество грузовых поездов, отправленных в сообщении Китай – Европа, превысило 10 тысяч. В этом году этот показатель достигнут на 10 дней раньше, чем годом ранее, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Китайских железных дорог (China State Railway Group Co., Ltd).

Этими поездами было перевезено 972 тыс. TEU, на 5% больше по сравнению с объемом перевозок за аналогичный период предыдущего года.

Контейнерные поезда Китай – Европа следуют по 82 маршрутам, которые охватывают 200 городов в 24 европейских странах, формируя транспортную сеть, которая покрывает всю Европу. Они перевозят более 50 тыс. наименований товаров 53 категорий, включая автомобили и запчасти, одежду и аксессуары, зерно и древесину.

В 2022 году среднесуточный объем грузовых перевозок по восточной ветке маршрута Китай – Европа увеличился на 41,3% против 2020 года, аналогичные показатели западного и центрального участка маршрута выросли на 20,7% и 15,2% соответственно.

Фото: Xinhua