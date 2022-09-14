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Контейнерные поезда Китай – Европа в августе 2022
14.09.2022

Контейнерные поезда Китай – Европа в августе 2022


    • В августе 2022 года количество рейсов грузовых поездов Китай – Европа выросло на 18% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года и составило 1 585, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные China State Railway Group Co., Ltd.

    В августе этого года грузовыми поездами Китай – Европа было перевезено 154 тыс. TEU, на 19% больше, чем годом ранее.

    За январь-август 2022 года количество отправлений грузовых поездов Китай – Европа выросло на 5% по сравнению с первыми 8 месяцами прошлого года и достигло 10 575. Суммарный объем перевозок составил 1,02 млн TEU, на 6% больше, чем январе-августе 2021 года.

    Фото: Xinhua


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