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На Северной верфи вывели из эллинга траулер «Капитан Брейхман»
06.05.2022

На Северной верфи вывели из эллинга траулер «Капитан Брейхман»


    • На Северной верфи в рамках подготовки траулера-процессора «Капитан Брейхман» проекта 170701 к спуску на воду прошла операция по его выводу из эллинга на открытый стапель, сообщает пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь».

    Предварительно судно освободили от строительных лесов и установили на судовозный поезд, состоящий из гидравлических тележек высокой грузоподъемности. Примерно за три часа судно вывели из эллинга и с помощью трансбордерного устройства закатили на открытый стапель. По словам судостроителей, операция по перемещению заказа требовала особой аккуратности: из-за своих габаритов траулер-процессор прошел в воротах эллинга почти впритык. Поскольку ранее уже было выведено на стапель три таких судна, непредвиденных проблем с четвертым траулером не возникло.

    В течение мая необходимо завершить формирование секций надстройки, выполнить монтаж ходовой рубки, носовой и кормовой мачт, установить три палубных крана, донные части рыбопоискового оборудования и траловые дуги, закончить окраску корпуса. После выполнения этих работ судно переведут в док. Спуск на воду траулера запланирован на конец мая – начало июня.

    Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания проекта 170701, строящаяся «Северной верфью» для Группы НОРЕБО, состоит из десяти судов, шесть из них будут работать в Северном бассейне, а четыре – в Дальневосточном. Впервые для российских промысловых судов применена новая архитектура корпуса — капсулообразная форма носовых обводов с оконечностью типа Enduro Bow. Это позволяет увеличить площадь рабочего пространства на борту и улучшить мореходные характеристики.

    Фото, видео: «Северная верфь»


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