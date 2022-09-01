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Mitsui остается в проекте «Сахалин-2»
01.09.2022

Mitsui остается в проекте «Сахалин-2»


    • Правительство РФ разрешило передать японской Mitsui долю в ООО «Сахалинская Энергия» – операторе проекта «Сахалин-2». Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина от 26 августа 2022 года № 2442-р опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

    В соответствии с «уведомлением компании «Мицуи и ко.» о согласии принять в собственность долю в уставном капитале ООО «Сахалинская энергия» Правительство РФ распорядилось разрешить передачу 12,5% доли в уставном капитале указанного общества компании «МИТ СЭЛ Инвестмент Лтд.», учрежденной в г. Дубай (ОАЭ), в качестве 100% дочерней компании «Мицуи и ко.», пропорционально доле 12,5% акций в уставном капитале компании «Сахалин энерджи инвестмент компани», принадлежащих компании «Мицуи Сахалин холдингз Б.В.» – 100%-ной дочерней компании «Мицуи и ко.».

    Новому оператору проекта «Сахалин-2» поручено подготовить все необходимые для передачи документы.

    Фото: «Сахалинская Энергия»


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