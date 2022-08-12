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Самый большой портфель заказов на контейнеровозы – у Китая
12.08.2022

Самый большой портфель заказов на контейнеровозы – у Китая


    • В настоящее время по всему миру заказано 876 контейнеровозов суммарной вместимостью 6,88 млн TEU. Из них 514 судов совокупной вместимостью 3,66 млн TEU строятся в Китае. В Южной Корее строится 266 контейнеровозов общей вместимостью 2,33 млн TEU, а в Японии – 85 контейнеровозов суммарной вместимостью 581 тыс. TEU. Такие данные приводит Container News со ссылкой на данные Sea-web S&P Global Intelligence.

    Китайские верфи лидируют по полученным заказам на контейнеровозы. Так, Yangzijiang Shipbuilding строит 94 контейнеровоза, Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding – 34, New Times Shipbuilding – 31, Jiangnan Shipyard – 21, Hudong-Zhonghua Shipbuilding – 16 судов.

    «В период с 2009 по 2020 год, когда рынок контейнерных перевозок рухнул после мирового финансового кризиса в 2088 году, количество контейнеровозов-новостроев сократилось, их суммарная вместимость составила 2 млн TEU. Это был минимум за 17 лет. Однако ситуация совершенно изменилась в третьем квартале 2020 года из-за узких мест, связанных с Covid-19. Эта тенденция, с некоторыми корректировками, сохраняется. Получается, что сейчас портфель заказов в три раза превышает показатель на октябрь 2020 года», – пишет издание.

    Отмечается, что более 50% заказов на новые контейнеровозы приходится на линейных операторов, остальные – на поставщиков тоннажа. Самый большой портфель заказов суммарной вместимостью более 1,5 млн TEU – у MSC.

    Наиболее востребованными являются контейнеровозы вместимостью от 12 тыс. до 17 тыс. TEU. На них приходится половина заказов.

    Фото: Evergreen


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