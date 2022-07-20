Первая береговая электростанция для контейнеровозов в порту Гамбург

Администрация порта Гамбург начинает строительство первой береговой электростанция для контейнеровозов. Как сообщает Offshore Energy, они будут построены на контейнерных терминалах HHLA Burchardkai и Tollerort.

Строительство электростанции будет осуществлять Siemens. Первые испытания – подача электроэнергии с берега на судно – планируется в 2023 году.

Электростанции для контейнеровозов будут созданы по образцу береговой электростанции для круизных судов в круизном центре Альтона в Гамбурге, построенной в 2016 году.

Фото: HHLA