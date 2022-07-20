Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первая береговая электростанция для контейнеровозов в порту Гамбург
20.07.2022

Первая береговая электростанция для контейнеровозов в порту Гамбург


    • Администрация порта Гамбург начинает строительство первой береговой электростанция для контейнеровозов. Как сообщает Offshore Energy, они будут построены на контейнерных терминалах HHLA Burchardkai и Tollerort.

    Строительство электростанции будет осуществлять Siemens. Первые испытания – подача электроэнергии с берега на судно – планируется в 2023 году.

    Электростанции для контейнеровозов будут созданы по образцу береговой электростанции для круизных судов в круизном центре Альтона в Гамбурге, построенной в 2016 году.

    Фото: HHLA


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.01.2022
    Zim фрахтует контейнеровозы на СПГ
    У семьи Оферов
    ZimКонтейнеровозыфрахт
    0
    27.04.2022
    Yang Ming принял десятый 11-тысячник
    Контейнеровоз «YM Trophy»
    Yang MingКонтейнеровозыСтроительство
    0
    17.03.2022
    HHLA снова принимает российские контейнеры
    В конце прошлой недели Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) возобновила обработку российских контейнеров […]
    HHLAГамбургСанкции
    0
    25.02.2022
    CMA CGM испытает биотопливо на 32 судах
    CMA CGM в партнерстве с Морским и портовым управлением Сингапура (MPA) начала испытания по […]
    CMA CGMБиотопливоИспытанияКонтейнеровозы
    0
    07.06.2022
    В портах Гамбург и Бремерхафен профсоюзы готовят забастовки
    В ближайшее время в портах Гамбург и Бремерхафен пройдут предупредительные забастовки, сообщает Metrans, дочерняя […]
    БремерхафенГамбургЗабастовкаПрофсоюз
    0
    17.05.2022
    Где теперь будут работать контейнеровозы Maersk с ледовым классом
    Maersk поставит два своих контейнеровоза с ледовым классом – «Vistula Maersk» и «Vayenga Maersk» […]
    MaerskКанадаКонтейнеровозыледовый класс
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.07.2022 OOCL переходит на электронные коносаменты
    19.07.2022 Top-25 контейнерных линий, итоги H1 2022
    19.07.2022 Контейнерооборот лидеров, 6 месяцев 2022
    18.07.2022 Регулярный контейнерный сервис из Москвы в Екатеринбург
    18.07.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 4 июля 2022 года
    18.07.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 28, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    20.07.2022 Полтриллиона на поддержку транспортной отрасли
    19.07.2022 Д.Мантуров будет отвечать за отраслевые программы в судостроении
    18.07.2022 Увеличены квоты на вывоз подсолнечного масла
    18.07.2022 Правительство расширяет ТОРы на Дальнем Востоке
    15.07.2022 Перевозки сельхозпродукции по железной дороге дополнительно просубсидируют
    15.07.2022 Закон о ТОР и свободном порте Владивосток
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти